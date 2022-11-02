Фахівець повернувся до Європи.
Карлос Карвальял, Getty Images
02 листопада 2022, 18:27
Іспанська Сельта офіційно оголосила, що Карлос Карвальял призначений новим головним тренером клубу.
56-річний фахівець підписав контракт до червня 2024 року.
Останнім клубом досвідченого тренера був Аль-Вахда з Саудівської Аравії. Він відомий по своїй роботі у Бразі.
Також він працював з такими клубами, як Лейшоеш, Віторія Сетубал, Белененсеш, Бейра Мар, Астерас Тріполіс, Марітіму, Спортінг , Бешикташ, Шеффілд Венсдей, Суонсі та Ріо Аве.