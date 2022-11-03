Іспанія

Мадридському клубу доведеться продавати футболістів.

Атлетико планує продати кілька футболістів через виліт з єврокубків, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "матрацники" недорахуються близько 20 мільйонів євро.

Ще влітку президент клубу Енріке Сересо стверджував, що Атлетіко має продати гравців на суму щонайменше 40 мільйонів євро, щоб компенсувати збитки.

Нагадаємо, що Атлетіко посів четверте місце на груповому етапі Ліги чемпіонів.