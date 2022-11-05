Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Барселона прийме Альмерію на Камп Ноу.

БАРСЕЛОНА — АЛЬМЕРІЯ

СУБОТА, 5 ЛИСТОПАДА, 22:00. КАМП НОУ У БАРСЕЛОНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — . ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Одне з найбільш передбачуваних протистоянь. Варто сказати хоча б те, що Альмерія жодного разу не перемагала Барселону – ні в рамках чемпіонату, ні в рамках кубку.

З осіні 2010-го року каталонці неодмінно перемагають супротивника, причому деколи з катастрофічним рахунком. Наприклад, 8:0 з голами Мессі, Іньєсти, Педро, Тіаго та Кркіча.

Фаната каталонців, витріть сльози.

Андалусійців не було в еліті з 2015-го року. Тоді "кулес" двічі прибили свого опонента, вдома взагалі розгромивши його рахунком 4:0.

За 16 зустрічей в усіх турнірах Альмерія забила лише семеро голів проти 47 в суперника, саме у Каталонії різниця у цьому двобої – 26:2.

Звісно, не на користь аутсайдера.

Словом, навіть виліт з чемпіонської ліги навряд засмутить Барсу настільки, що вона примудриться втратити очки.

Орієнтовні склади:

Барселона: Тер Штеген – Бельєрін, Кунде, Піке, Бальде – Гаві, Бускетс, Педрі – Рафінья, Левандоські, Дембеле

Альмерія: Мартінес – Мендеш, Елі, Бабіч, Акієме – Мелеро, Ла Хоз – Баптістао, Робертоне, Ембарба – Туре

Не зіграють / під питанням: Араухо, Гарсія, Депай, Кесс'є, Крістенсен, Роберто – Мартос, Ньєто, Міловановіч, Москера