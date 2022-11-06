Іспанія

Два тижні відпочинку нікому не стануть на заваді.

Напруженим та неоднорідним виявився осінній період сезону для каталонської Барселони, оскільки "блаугранас" усе ще ведуть запеклу боротьбу за чемпіонський титул у Ла Лізі проти мадридського Реала, однак у Лізі чемпіонів УЄФА їхні плани щодо виходу до плей-оф зазнали невдачі.

Головний тренер іспанського колективу, Хаві, розуміючи обсяг навантажень на власних виконавців за цей період, згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, уже повідомив футболістів про те, що їм скоро буде надана невеличка відпустка.

Певна річ, що це стосується виключно тих гравців, які не будуть задіяні в лавах своїх національних команд на прийдешньому чемпіонаті світу-2022 в Катарі, через проведення якого й виникне довжелезна павза в клубному сезоні.

Повідомляється, що вже 9 листопада, після матчу проти Осасуни в Ла Лізі, розташування Барселони залишать футболісти, які поїдуть на мундіаль.

Тренувальна ж база каталонців, Ciutat Esportiva, буде зачинена для відвідувань із 14 листопада до 1 грудня, за винятком футболістів, що потребують відновлення від травм.

Для тих виконавців, що поїдуть до Катару, буде надана додаткова тижнева відпустка з моменту, коли їхня збірна завершить виступи на турнірі.