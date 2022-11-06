Іспанія

Мадридський клуб не буде платити надто багато за футболіста.

На півзахисника збірної Англії і дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема великий попит серед топових європейських клубів.

Реал дуже цікавився футболістом протягом довгого часу, але після того, як у боротьбу увійшов Ліверпуль, в іспанському клубі вважають цю угоду складною для здійснення.

Ліверпуль бажає підписати молодого хавбека і хоче виграти боротьбу за нього саме в Реала, щоб помститись за нездійснений трансфер Орельєна Чуамені минулого літа, який опинився у Мадриді.

Сам гравець не заперечує проти переходу в мадридський клуб, проте зазначається, що жодних обіцянок він босам "галактікос" не давав.

Також відомо, що для Реала 150 мільйонів євро, які бажає отримати Боруссія Д за футболіста, — дуже велика сума, яку клуб е буде витрачати. Однак це не означає, що Мадрид опустить руки і не боротиметься за гравця.

На рахунку Беллінгема у сезоні-2022/23 20 матчів за "джмелів" в усіх змаганнях, дев'ять забитих голів та дві результативні передачі.