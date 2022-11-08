Іспанія

28-річний футболіст хоче здобути підписний бонус.

Барселона планує розпрощатися з Мемфісом Депаєм у січні, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонський клуб спробує продати форварда зимового трансферного вікна, оскільки його контракт діє до літа 2023 року. Гравець не збирається продовжувати чинну угоду.

При цьому, якщо Депай і погодиться покинути клуб у січні, то піти він хоче на правах вільного агента, щоб отримати підписний бонус.

Цього сезону Депай забив 1 гол у 3 матчах за Барселона, провівши на полі в сумі 131 хвилину.