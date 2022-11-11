Іспанія

Мадридці набрали три бали в матчі Ла Ліги.

Реал в рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Кадис та здобув перемогу з рахунком 2:1.

Мадридці відкрили рахунок наприкінці першої половини гри зусиллями Мілітао, а в середині другого тайму Кроос зробив перевагу більш помітною — 2:0.

Гості змогли відіграти один м'яч завдяки точному удару Лукаса Переса, але на більше не спромоглися.

Реал — Кадіс 2:1

Голи: Мілітао, 40, Кроос, 70 — Перес, 82

Реал: Куртуа — Васкес (Начо, 88), Алаба, Мілітао, Менді — Модріч (Камавінга, 85), Кроос, Тчуамені — Вальверде, Вінісіус Жуніор, Родріго (Себальос, 82).

Кадіс: Ледесма — Карселен, Кала (Хосе Марі, 73), Фалі Хіменес, Еспіно — Алехо (Бонгонда, 56), Алькарас (Окампо, 56), Сан-Еметеріо, Алекс Фернандес — Лосано (Лукас Перес, 72), Собрино ( Негредо, 78).