Іспанія

Перед фіналом мундіалю глядачів буде очікувати класика клубного європейського футболу.

Барселона може вирушити до Лондона, щоб зустрітися з Арсеналом у товариському матчі, перш ніж клубний футбол повернеться після мундіалю.

Обидва клуби не гратимуть до кінця грудня, а чемпіонат світу завершиться 18 числа. "Каноніри" матимуть перерву лише в тиждень, а "Барселона" – 13 днів.

За інформацією RAC1, славетні колективи ведуть перемовини про товариський матч на стадіоні Емірейтс 17 грудня.

Це також поширює ідею про те, що клуби розглядають перерву на збірні, як шанс на другу передсезонку, і багато хто оголошує товариські матчі, щоб допомогти гравцям повернутися у форму.

Наприклад, Барселону на чемпіонаті світу будуть представляти 16 футболістів.