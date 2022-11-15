Охочий клуб зможе викупити 25-річного футболіста за відносно скромну суму.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
15 листопада 2022, 15:57
Стало відомо, що влітку 2023 відступні за Усмана Дембеле знизяться, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, якщо 25-річний вінгер не продовжить контракт з каталонським клубом, то влітку будь-яка команда зможе викупити француза за 50 мільйонів євро.
Нинішні відступні становлять 100 мільйонів євро.
Нинішнього сезону Дембеле провів 20 матчів за Барселону: на його рахунку 5 голів та 7 асистів.