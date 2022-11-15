Іспанія

Охочий клуб зможе викупити 25-річного футболіста за відносно скромну суму.

Стало відомо, що влітку 2023 відступні за Усмана Дембеле знизяться, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, якщо 25-річний вінгер не продовжить контракт з каталонським клубом, то влітку будь-яка команда зможе викупити француза за 50 мільйонів євро.

Нинішні відступні становлять 100 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Дембеле провів 20 матчів за Барселону: на його рахунку 5 голів та 7 асистів.