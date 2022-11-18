Іспанія

Футболіст може незабаром змінити клуб.

Захисник каталонської Барселони Ектор Бельєрін, вірогідно, більше не входить у плани головного тренера клубу Хаві.

Як і очікувалося, головним претендентом на швидкого флангового фулбека стане римська Рома.

Жозе Моуріньо бачить в Екторі заміну Ріку Карсдорпу, який, за версією італійських ЗМІ, найближчим часом може приєднатись до Ювентуса.

Як повідомляє Calciomercato, "вовки" вже вийшли на керівництво "синє-гранатових" та зробили пропозицію по оренді 27-річного іспанця.

У сезоні-2022/23 Бельєріну взагалі не було місця на полі. Він зіграв лише чотири поєдинки в усіх змаганнях (333 хвилини), у яких гольовими діями не відзначався.