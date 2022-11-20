Іспанія

Іспанський фахівець вважає, що такого результату вдасться уникнути.

Головний тренер Барселони Хаві вважає, що його звільнять зі своєї посади, якщо не зможе за підсумками цього сезону виграти з командою трофей.

Як повідомляє Diario Sport, сам 42-річний іспанець упевнений, що такого несприятливого для нього результату вдасться уникнути.

Зокрема Хаві сподівається на перемогу в іспанській Ла Лізі, де зараз Барселона лідирує в турнірній таблиці і випереджає мадридський Реал на два очки.

Також "синьо-гранатові" у цій кампанії боротимуться за Лігу Європи, де у плей-оф зустрінуться з Манчестер Юнайтед.