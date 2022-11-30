Іспанія

Тайнсайдці можуть посилити склад взимку.

Мальорка дещо дивує глядачів у Ла Лізі цього сезону, знаходячись у середині таблиці всупереч негативним прогнозам багатьох експертів. Значною мірою це пов’язано з їхнім зірковим атакуючим дуетом.

Лі Кан Ін та Ведат Мурікі демонструють дуже солідний футбол та прямо впливають на результати своєї команди.

Відзначений як неймовірний талант під час перебування в академії Валенсії, кореєць продовжував розвиватися після того, як два літа тому прибув на Мальорку вільним агентом.

У цьому сезоні на його рахунку 2 голи і 3 результативні передачі в 14 матчах, а також потрапляння в десятку кращих гравців Ла Ліги за результативними передачами, ключовими передачами і кросами. З точки зору його позиції, він входить до 10% найкращих за кількістю виконаних дриблінгів, дій, що призвели до голу і підкатів.

Незважаючи на те, що поки що його використовували лише як ударну заміну, він виглядав вражаюче за Південну Корею на Чемпіонаті світу 2022 року, демонструючи свої технічні здібності та результативність.

Ньюкасл є одним з вагомих претендентів на футболіста. В разі чого тайнсайдцям доведеться заплатити приблизно 17 мільйонів євро.