Іспанія

Іспанський футбол знову побачить у дії легендарного гравця.

Аріц Адуріц повернувся в гру трохи більше ніж через два роки після завершення професійної кар’єри.

Адуріц виступав за Атлетік, Реал Вальядолід, Реал Мальорку та Валенсію, прийняв участь у практично півтора десятках матчів за збірну Іспанії.

Мальорка оголосила , що він повернеться в клуб, де провів два роки з 2008 по 2010 рік, в якості помічника спортивного директора Пабло Ортелли. Точні деталі його ролі не розголошуються, але передбачається, що він буде залучений до аналізу ринку.

Ортелла відповідальний за трансфери Ведата Мурікі та Лі Кан Іна. Наразі Адуріц буде набиратися досвіду під керівництвом більш досвідченого спеціаліста.