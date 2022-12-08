Іспанія

Жорже Мендеш вже провів переговори з Манчестер Юнайтед, Челсі, Арсеналом, Баварією та ПСЖ.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш хоче змінити клубну прописку в найближчому майбутньому через зіпсовані стосунки з головним тренером команди Дієго Сімеоне.

Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, футбольний агент Жорже Мендеш, який представляє інтереси 23-річного португальця, вже працює над пошуком нового клубу для свого клієнта.

Португальський агент уже провів переговори з низкою європейських топ-клубів, серед яких Манчестер Юнайтед, Челсі, Арсенал, Баварія та Парі Сен-Жермен.

Однак, незважаючи на бажання самого Феліша піти, керівництво Атлетіко не збирається його відпускати за дешево. Початкова сума, за яку "матрацники" готові розлучитися з португальським форвардом, починається зі 140 мільйонів євро.

У поточному сезоні Жоау Феліш провів на клубному рівні 18 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.