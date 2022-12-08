Іспанія

Півзахисник Атлетіка прокоментував своє становище в команді.

Іспанський центральний півзахисник Андер Еррера, права на якого належать французькому Парі Сен-Жермен, наразі виступає в складі іспанського Атлетіка з Більбао, де колись його талант зауважив англійський Манчестер Юнайтед та пізніше придбав за 36 млн євро.

Представник Країни Басків за походженням у своєму останньому інтерв’ю розповів про враження від першої частини сезону на тлі повернення додому.

"Справи в команди йдуть дуже добре: у чемпіонаті, Кубку Іспанії, тощо. А ось мій фізичний стан наразі залишає бажати кращого. Проте я невпинно працюю над відновленням форми.

Два тижні було надано для того, аби ми трохи перепочили разом із родинами та близькими. Атлетік наразі перебуває в дуже перспективному становищі в турнірній таблиці, планує боротись за єврокубки. Але це також вимагає від нас багато зусиль та сумлінної праці.

Тільки в червні ми будемо розуміти, де насправді опинились за підсумком нашої роботи. Проте грати за команду з Сестао (муніципалітет у Країні Басків – ред.) — це більше, аніж просто життя. Кожен наступний матч таким чином стає важливішим за попередній.

Я мав досвід виступів за Манчестер Юнайтед та Парі Сен-Жермен, і ніколи при цьому не помилявся з вибором команди. Проте я ні на мить не забував про Атлетік та те місце, звідки я маю походження.

Ми є командою через наші особливі властивості характеру, акцент на фізичному аспекті підготовки та обсяги інтенсивної роботи з м’ячем, яка більше, аніж у будь-якого суперника. Ми просто не маємо права втрачати ці найсильніші аргументи нашої команди.

Наразі я намагаюсь іти від гри до гри. Учора відіграв 45 хвилин у товариській грі. У неділю проти Чіваса, сподіваюсь, зіграю трохи більше. Зараз важливо мати регулярність ігрової практики упродовж одного чи двох місяців. Нічого страшного, що це тривалий термін, важливіше, що я почуваюся добре.

Я не люблю відзначати ключові дати, тому не сказу, коли планую повернутись на поле. Я люблю те, що я роблю — у мене найкраща професія, тому я намагаюсь отримати від неї максимум.

Із огляду на міг досвід, я маю бути взірцем для молодих футболістів. Як Сусаета, Іраола, Гурпегі, Льоренте або Іраїсос. Вони — це те, як я бачу справжнього футболіста.

За час відпочинку спостерігав за матчами збірної Іспанії на чемпіонаті світу в Катарі. Що сказати… Якщо я не критикував попередні виступи команди, то й не збираюсь робити цього зараз. Та й мені, чесно кажучи, сподобалось те, що я побачив. Луїс Енріке — найкращий тренер, якого б могла мати наша національна команда станом на сьогодні, тому байдуже, що про нього хтось там говорить", — заявив іспанський фахівець.

У цьому сезоні 33-річний Еррера відіграв сім матчів (309 хвилин), зробивши один гольовий пас.