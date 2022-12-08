Іспанія

Німецький вундеркінд незабаром може стати каталонцем.

Forbes повідомляє, що Барселона може підписати Юссуфу Мукоко наступним літом в якості вільного агента.

Контракт футболіста із Боруссією закінчується незабаром, проте наразі сторони не дійшли рішення стосовно продовження цієї угоди.

Проблемою стало оточення юного гравця, котре тиснуло на Юссуфу та вимагало трансферу до іншого клубу, хоча хлопець хотів залишитися у рідній команді.

Підчас чемпіонату світу йому виповнилося 18 років, отже тепер згідно з законодавством може самостійно приймати рішення щодо свого майбутнього.

Іспанці можуть скористатися невизначеністю футболіста та спокусити його можливістю грати у барвах величного колективу.