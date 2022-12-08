Іспанія

Левантійці готові відпустити Алекса з команди.

Вільярреал може продати Баену, бо ризикує в майбутньому втратити його вільним агентом.

Баена вирвався на сцену цього сезону, забивши дев'ять голів і чотири рази віддавши результативні передачі в 21 матчі.

Раніше його вважали виключно талановитим і корисним юнаком, але його гра привернула увагу кількох найбагатших клубів Європи. За даними Fichajes.net, левантійці прагнуть продовжити його контракт до 2025 року та підвищити пункт з відступними. На даний момент це 35 мільйонів євро, і якщо вони не зможуть укласти угоду заздалегідь, Арсенал, Челсі, Сіті чи Ліверпуль можуть придбати перспективного юнака за відносно невеликі кошти..

Хоча форма Баени була вражаючою, йому доведеться підтримувати її далі.

Однак очікування перед тим, як дати Баені новий контракт, може означати втрату багатьох мільйонів наступного літа.