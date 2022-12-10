Іспанія

Форвард повернувся до розташування клубу.

Мадридський Реал розпочав підготовку до другої половини сезону-2022/23 іспанської Ла Ліги. До розташування команди приєднався чинний володар Золотого м'яча Карім Бензема.

Футболіст, який через травму стегна пропускає чемпіонат світу-2022, вже почуває себе краще і може тренуватись.

Також до тренувань з основною групою футболістів мадридців приєднався й захисник Давід Алаба.

Реал розпочинає другу половину сезону 30 грудня. Саме цього дня відбудеться матч проти Вальядоліду о 22:30 за київським часом.