Іспанія

Гравець усім задоволений у клубі.

Барселона хоче продовжити контракт із Усманом Дембеле, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, із цією ідеєю клуб повернеться наприкінці сезону. Дембеле щасливий у Барселоні, а Хаві вважає його одним із ключових футболістів клубу надалі.

Нагадаємо, що Дембеле влітку продовжив контракт на два роки із опцією викупу за 100 мільйонів євро.

Зазначимо, що зараз Усман виступає за збірну Франції на чемпіонаті світу в Катарі як основний гравець.