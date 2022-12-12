Іспанія

Хавбек ще не все сказав у Мадриді.

Трансфер іспанського півзахисника Даніеля Себальйоса зі севільського Бетіса до мадридського Реала в літку 2017 року навряд чи можна віднести до вдалих придбань "вершкових", адже з того часу 26-річний виконавець відіграв усього 85 матчів, забивши п’ять м’ячів та віддавши чотири гольові передачі.

Чинна угода з футболістом у "галактікос" розрахована до завершення поточного сезону, проте повідомлення місцевих ЗМІ вказують на те, що друга частина футбольного року пройде під акомпанемент спроб Себальйоса завоювати довіру Карло Анчелотті та в підсумку продовжити контракт.

Проте станом на зараз на рахунку Даніеля є всього 209 зіграних хвилин за 11 матчів, що складає четвертий із кінця результат у клубів.

Відзначимо, що свого часу Реал заплатив за цього футболіста 16,5 млн євро.