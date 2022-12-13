Іспанія

Іспанець не залишить Каталонію.

Ектор Бельєрін залишиться в Барселоні до кінця цього сезону.

Зустріч з його агентом була позитивною, як повідомили у каталонському клубі, отже принаймні до літа футболіст буде насолоджуватися часом у іспанському гіганті.

Бельєрін хоче залишитися, і клуб підтвердив це бажання.

Нагадаємо, що гравцем активно цікавилася Рома, котра хотіла спробувати підписати його під час зимового трансферного вікна.

Минулого літа Ектор перебрався до команди з Каталонії з лондонського Арсеналу.