Іспанія

Каталонці відмовилися від придбання гравця Португалії.

Барселона відчайдушно намагається підписати правого захисника в наступні два трансферні вікна, але вона буде змушена викреслити ім'я Діого Далота зі свого короткого списку.

23-річний гравець перебував у хорошій формі в Манчестер Юнайтед у 2022 році, тому їм зацікавилася Барселона, а його контракт закінчується наступного літа. Наразі "блауграна" шукає майже виключно вільних агентів перед наступним літом, оскільки їм важко вписатися в ліміт зарплат.

Однак у Юнайтед є можливість в односторонньому порядку продовжити його умову на рік. За словами Фабріціо Романо, це не дозволить "Барселоні" підписати його.

Головним пріоритетом Манчестер Юнайтед щодо правого захисника залишається продовження контракту з Діогу Далотом.

Навіть якби Юнайтед продовжив Далота на рік, його контракт не протримався б довго. Це робить його набагато більш доступною опцією для клубу.