Іспанія

Футболіст отримує замало ігрової практики.

Вихованець каталонської школи футболу Алекс Кольядо навряд чи мав би змогу в поточному сезоні конкурувати за місце в стартовому складі серед нападників Барселони, через що "блаугранас" учергове відправили його до оренди.

Ельче зголосився взяти на рік 23-річного виконавця, проте виступи клубу з провінції Аліканте були настільки поганими, що на павзу через початок чемпіонату світу-2022 в Катарі той пішов усього з чотирма очками в активі, відсутністю перемог та відповідним останнім місцем у турнірній таблиці.

Кольядо при цьому зіграв тільки в 10 матчах (564 хвилини), забивши один м’яч та віддавши один гольовий пас, що не влаштовує його базовий клуб.

Як повідомляє іспанська преса, у січні Барселона розглядатиме варіанти для відкликання орендної угоди Алекса з його можливою подальшою передачею до іншої команди до завершення сезону.