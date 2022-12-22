Іспанія

У мадридському клубі, як і раніше, хочуть підписати француза.

Реал досі зацікавлений у послугах Кіліана Мбаппе, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, мадридський клуб готовий здійснити трансфер, незважаючи на великі витрати.

Флорентіно Переса не лякає той факт, що за контрактом із ПСЖ француз може заробити 636 мільйонів євро за три роки – він готовий повторити умови.

Загальна сума витрат на трансфер може становити 1 мільярд євро. До неї входять витрати на викуп Мбаппе у парижан, зарплату гравця та різні бонуси.

У поточному сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 14 матчів, у яких забив 12 голів і віддав 2 асисти.