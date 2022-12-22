Іспанія

Футболіст зацікавив іспанський гранд.

Мадридський Реал цікавиться півзахисником Ювентуса Мануелем Локателлі. Про це пише Goal із посиланням на AS.

Головними цілями мадридського гранда буде підписання Джуда Беллінгема з дортмундської Боруссії чи Енцо Фернандеса з Бенфіки.

Проте якщо клуби запросять "космічні" суми за цих гравців, Реал може перемкнутись на Локателлі, який є в їх шорт-листі як додатковий варіант.

Нагадаємо, що Локателлі приєднався до Ювентуса влітку 2021 року на правах оренди з Сассуоло. Обов'язкове право викупу буде активовано влітку 2023 року.

На рахунку 24-річного хавбека 17 матчів у сезоні-2022/23, у яких гольовими діями не відзначався.