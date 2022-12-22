Іспанія

Команда Дієго Сімеоне на важкому полі все ж змогла здобути непросту перемогу.

У рамках 1/32 фіналу Кубку Іспанії мадридський Атлетіко гостював у місті О-Карбаллиньо, де грає клуб Арентейро з Сегунди Б.

Сумніву майже ні в кого не було, що для представника Ла Ліги цей матч стане легкою прогулянкою. Мадридці навіть випустили основний склад на такого суперника. Але лише в господарів були сумніви на цей рахунок.

На 42 хвилині Арентейро шокував Яна Облака та фанів "матрацників". Нападник Маркітос відкрив рахунок у зустрічі. Щоправда не довго аутсайдер святкував. Перед свистком на перерву арбітр вказав на пенальті на користь Атлетіко. Його реалізував Карраско.

Команда Дієго Сімеоне атакувала у другому таймі, проте якість газону не давала робити їм це якісно та часто. Ще один 11-метровий арбітр призначив на 59 хвилині гри. До м'яча підійшов Мората і не забив.

19-річний хавбек Пабло Барріос, який тільки починає робити перші кроки у дорослому футболі, вивів гостей уперед на 76 хвилині. Третій гол був забитий вже у додатковий час арбітром зусиллями Карраско.

Арентейро - Атлетіко 1:3

Голи: Маркітос, 42 — Карраско, 45+1, 90+1, Барріос, 76

Нереалізований пенальті: Мората, 59

Арентейро: Гарсія — Новоа (Ромай, 80), Вітра, Буесо, Хосека — Пібе (Санчес, 77), Курро (Мелья, 80), Фернандес, Крузадо (Альварес, 87) — Ескобар, Маркітос (Крус, 77).

Атлетіко: Облак — Карраско, Ермосо (Мандава, 70), Савіч, Хіменес, Льоренте — Барріос, Вітсель, Коке (Морено, 70) — Лемар (Кондогбія, 81) , Мората.

Попередження: Хіменес, Буесо, Ермосо, Мората, Лемар, Ескобар, Крус.