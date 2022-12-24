Іспанія

Константінос Мавропанос нині виступає за Штутгарт.

Центральний захисник Штутгарта Константінос Мавропанос може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 25-річний грек потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетіко, який розглядає й інші кандидатури на посилення центру оборони.

Німецький клуб готовий відпустити Мавропаноса, проте хоче виручити з його продажу щонайменше 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що до літа цього року Мавропанос належав лондонському Арсеналу, після чого перейшов до Штутгарту на постійній основі за 3,2 мільйони євро.