Іспанія

Яннік може залишити Мадрид.

Атлетіко Мадрид готовий вислухати трансферні пропозиції щодо Янніка Карраско в січні.

Головний тренер "Рохібланкос" Дієго Сімеоне має намір відпустити деяких гравців у зимове трансферне вікно, оскільки клуб прагне збалансувати своє фінансове становище.

Виліт з групового етапу Ліги чемпіонів вдарив по бюджету Сімеоне на 2023 рік із дефіцитом доходу приблизно на 30-40 мільйонів євро, оскільки вони вибули з головного європейського змагання.

Бразильський гравець Матеус Кунья вже завершив перехід до Вулвергемптона, і Карраско також може перейти деінде, якщо буде отримана відповідна пропозиція.

Атлетіко більше не налаштований продовжувати гнути лінію із клаусулою в розмірі 60 мільйонів євро і прийме пропозиції в розмірі 40 мільйонів євро.