Іспанія

Молодий іспанець може змінити клуб у зимове трансферне вікно.

Захисник Вальядоліда Іван Фреснеда може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного іспанця зацікавлені одразу кілька європейських клубів, серед яких називають Ювентус, Ньюкасл та дортмундську Боруссію. Також є інтерес від інших клубів АПЛ.

Фреснеда є вихованцем мадридського Реала, але за основну команду він так і не зіграв. Потім він перебрався до Леганеса, звідки перейшов у Вальядолід, де дебютував на професійному рівні.

Нинішнього сезону Фреснеда провів сім поєдинків. Також він є гравцем молодіжної збірної Іспанії.