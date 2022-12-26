Іспанія

Каталонський клуб хотів би розлучитися із нападником.

Барселона побоюється, що не зможе продати Мемфіса Депая взимку, повідомляє Marca.

Інтерес до форварда виявляють багато європейських клубів, але Барселона не отримує пропозицій щодо його трансферу. Як вважають у керівництві каталонського клубу, це відбувається через те, що Депай блокує всі пропозиції, що надходять до нього.

Клуби пов'язуються з Мемфісом, щоб дізнатися, які його плани на майбутнє, але форвард відповідає, що готовий піти лише у червні, коли закінчиться термін його контракту з Барселоною.

Це наражає на розпач керівників "синьо-гранатових", які хочуть, щоб Депай пішов.