Каталонський клуб хотів би розлучитися із нападником.
МЕМФІС ДЕПАЙ, GETTY IMAGES
26 грудня 2022, 12:58
Барселона побоюється, що не зможе продати Мемфіса Депая взимку, повідомляє Marca.
Інтерес до форварда виявляють багато європейських клубів, але Барселона не отримує пропозицій щодо його трансферу. Як вважають у керівництві каталонського клубу, це відбувається через те, що Депай блокує всі пропозиції, що надходять до нього.
Клуби пов'язуються з Мемфісом, щоб дізнатися, які його плани на майбутнє, але форвард відповідає, що готовий піти лише у червні, коли закінчиться термін його контракту з Барселоною.
Це наражає на розпач керівників "синьо-гранатових", які хочуть, щоб Депай пішов.