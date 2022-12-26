Іспанія

29-річний футболіст може продовжити кар'єру у складі "матрацників".

Борха Іглесіас привернув увагу Атлетіко, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, мадридський клуб уже контактував із оточенням 29-річного футболіста.

Атлетіко знаходиться у пошуках нападника після того, як Матеус Кунья перейшов до Вулвергемптона.

У поточному сезоні Іглесіас провів 17 матчів у чемпіонаті Іспанії за Бетіс, де забив 8 голів і зробив 3 асисти. Більше лише у Роберта Левандовські – 13.