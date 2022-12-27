Іспанія

18-річний футболіст навряд чи продовжить контракт із Боруссією.

Юсуффа Мукоко хоче перейти до Барселони влітку 2023, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 18-річний нападник відхилив останню пропозицію Борусії щодо нового контракту.

Мукоко хоче виступати за Барселону та не приховує цього. Ймовірно, "синьо-гранатові" запропонують йому менше, ніж решта клубів. Заради переходу Юссуфі доведеться погодитись на умови каталонців. Також каталонці попередили Мукоко, що не перебиватимуть пропозиції інших клубів улітку.

Цього сезону Мукоко має шість голів і три результативні передачі в 12 матчах Бундесліги.

Нагадаємо, що контракт Мукоко із дортмундцями завершується влітку 2023 року.