Іспанія

19-річний футболіст може продовжити кар'єру у мадридському клубі.

Реал хоче підписати Джуда Беллінгема на заміну Лукі Модричу, повідомляє COPE.

За інформацією джерела, перехід 19-річного півзахисника в мадридському клубі вважають пріоритетом з огляду на вік Модрича.

У Реалі вважають, що Беллінгем стане заміною Лукі у складі команди. У зв'язку з цим "галактитокс" готовий зробити все заради трансферу англійця.

Цього сезону у хавбека 9 голів та 3 результативні передачі у 22 матчах за Борусію у всіх турнірах.