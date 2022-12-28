Іспанія

Керівництво футбольного союзу Іспанії з новими важливими засадами.

Барселона шокувала світ, коли минулого літа пішла на неймовірні витрати. Незважаючи на зростаючі борги в розмірі 1,3 мільярда євро та значні збитки, їх придбання перевищили позначку в 150 мільйонів євро, і, незважаючи на ліміти на зарплату та витрати Ла Ліги, усе це велося за допомогою того, що Жоан Лапорта назвав "економічними важелями".

Це, звичайно, був більш дружній термін, ніж продаж активів. Клуб продав 25% своїх телевізійних прав на Ла Лігу на наступні 25 років, а також 49,9% Barca Studios. Це дозволило їм різко збільшити свої доходи в короткостроковій перспективі, що дало більше можливостей для маневру на ринку трансферів.

Однак це буде неможливо далі. Ла Ліга збирається запровадити вісім нових правил, які обмежать вплив продажу активів на ліміт зарплати. Ходили чутки, що інші сторони, такі як Реал Бетіс, розглядають можливість продажу деяких власних активів, щоб сприяти виплаті нових зарплат.

Клуби Ла Ліги не зможуть продавати основні активи, такі як стадіон, щоб збільшити маржу зарплати.

Команди зможуть продавати інші активи, наприклад права на телебачення, але лише за умови, що вони становлять 5% від їхнього загального доходу. Будь-який надлишок фінансування понад 5% не буде зараховуватися до ліміту зарплат.

Нові кредитні лінії, як і активи, які наразі не зараховуються до доходу, не підпадають під це правило.

Продаж і подальша перекупка активів за вигідною ставкою з метою отримання ліміту зарплат буде штрафуватися.

Клуби повинні будуть продемонструвати, що вони можуть платити футболістам за два сезони, після продажу активів, за бізнес-планом.

Коли гравців продають за ціною, нижчою від ринкової, або з ними розривають контракти, це не вплине на ліміт зарплат. Клубам не буде дозволено брати на себе повну вартість контракту гравця протягом одного сезону, скоріше це все одно вплине на ліміт їхньої зарплати протягом усього терміну дії контракту гравця.

У той час як раніше клуби могли витрачати 25% від того, що вони заощадили або заробили на продажах, тепер їм буде дозволено витрачати 40% тієї самої суми за умови, що вони продемонструють обґрунтований бізнес-план для утримання цих гравців.

Клубам, які перевищують свої ліміти, буде дозволено збільшувати фонд заробітної плати лише на 25% від одного сезону до наступного.

Ці нові правила фактично зведуть нанівець здатність будь-якого клубу вирішувати свої фінансові проблеми через продаж активів. Принаймні, поки не буде знайдено наступну лазівку.