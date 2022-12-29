Іспанія

19-річний футболіст хоче виступати за мадридський клуб.

Реал хоче підписати Джуда Беллінгема, повідомляє Goal.

За інформацією джерела, трансфер півзахисника дортмундської Борусії є пріоритетом для мадридського клубу.

Сам Беллінгем уже повідомив своєму оточенню про бажання перейти до Реалу.

Боруссія, швидше за все, вимагатиме 120 мільйонів євро наступного літа за футболіста.

У поточному сезоні Беллінгем провів 15 матчів у Бундеслізі: на його рахунку 3 голи та 2 асисти.