19-річний футболіст хоче виступати за мадридський клуб.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
29 грудня 2022, 11:57
Реал хоче підписати Джуда Беллінгема, повідомляє Goal.
За інформацією джерела, трансфер півзахисника дортмундської Борусії є пріоритетом для мадридського клубу.
Сам Беллінгем уже повідомив своєму оточенню про бажання перейти до Реалу.
Боруссія, швидше за все, вимагатиме 120 мільйонів євро наступного літа за футболіста.
У поточному сезоні Беллінгем провів 15 матчів у Бундеслізі: на його рахунку 3 голи та 2 асисти.