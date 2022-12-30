Іспанія

Команда Дієго Сімеоне здобула непрості три очки перед власними вболівальниками.

У рамках 15 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на Ванда Метрополітано зустрічався з Ельче.

Усім було прекрасно зрозуміло, що Атлетіко був фаворитом до початку матчу. Хоча, як показує практика останніх років, навіть з такими суперниками в команди Дієго Сімеоне бувають проблеми.

У першому таймі мадридці зіштовхнулися з проблемою у не реалізації своїх моментів. 11 ударів і лише один у площину воріт. В кінці першого таймі гості залишилися в меншості — видалили Верду.

Але на початку другої половини зустрічі Ермосо за три хвилини отримав дві жовті і пішов відпочивати — команди грали у рівних складах.

І спрацював той момент, коли клас б'є порядок. Як би добре Ельче не грав у захисті, Атлетіко забив. Спочатку це зробив Жоау Феліш, а після — Альваро Мората.

Атлетіко - Ельче 2:0

Голи: Феліш, 56, Мората, 74

Атлетіко: Облак — Савіч, Хіменес, Ермосо — Кондогбія, Льоренте, Карраско (Регілон, 57), Барріос (Коке, 80), Грізманн (Сауль, 80) — Феліш (Лемар, 66), Мората.

Ельче: Бадія — Бігас, Верду, Гонсалес, Клерк, Паласіос (Тете, 83) — Маскарель, Гуті (Кіна, 83), Мілья (Фідель, 83) — Боє (Кольядо, 69), Марті (Понсе, 69).

Попередження: Марті, Ермосо, Барріос, Кольядо, Кіна.

Видалення: Ермосо — Верду