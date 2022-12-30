Іспанія

Півзахисник знаходиться у пошуках нового виклику.

Нещодавно іспанська Севілья офіційно оголосила про відхід півзахисника Іско через пів року з того моменту, як він підписав контракт.

Причиною стало невиправдання очікувань від керівництва клубу. Його вже пов'язували з англійським Вулвергемптоном, проте поки що все залишилось на рівні чуток.

Як стало відомо журналісту Альфредо Педуллі, агенти 30-річного гравця запропонували його послуги деяким італійським колективам.

Це Салернітана, Фіорентина та Верона. Перемовини з останніми вже йшли, але сам Іско відмовився від цього варіанту.