Іспанія

До цього іспанський форвард виступав за Кадіс в Ла Лізі.

Депортіво Ла-Корунья на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Лукаса Переса, права на якого раніше належали Кадісу.

34-річний іспанець, відомий в Україні за виступами за київське Динамо та львівські Карпати, підписав із новим клубом контракт до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Депортіво виступає у третьому дивізіоні Іспанії, посідаючи четверте місце у турнірній таблиці.

Раніше Лукас Перес вже виступав за Депортіво, провівши за нього 96 матчів, забивши 33 голи і віддавши 22 результативні передачі.

Цього сезону Ла Ліги іспанський форвард провів 14 поєдинків, у яких він забив три м'ячі.