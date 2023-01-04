Іспанія

Відео-асистента презентують з нової сторони.

Наступного тижня розпочнеться Суперкубок Іспанії у форматі фіналу чотирьох, і Королівська федерація футболу Іспанії використає це як шанс запровадити нові технології.

В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, вперше буде використаний автоматичний VAR для офсайдів. Технологія, яка автоматично збирає картину офсайдів і дає рефері чітке рішення, працювала в Лізі чемпіонів, Суперкубку Європи та чемпіонаті світу вже цього року.

Ідея полягає в тому, що це має усунути суперечки з рішень, коли машини, а не люди, розміщують лінії для визначення поза грою. У процесі також буде зекономлено час.

Загалом на чемпіонаті світу це спрацювало добре, за винятком одного випадку, коли суддівська бригада, здавалося, забула скористатися його допомогою.

При цьому технологія лінії воріт використовуватися не буде. RFEF вважає, що зображень достатньо, і що значна вартість не виправдовує його використання.

Наступної середи о 22:00 відбудеться півфінал між Реалом Мадрид і Валенсією, а Барселона зіграє з Бетісом о 22:00у четвер.