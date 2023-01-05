Футболіст розповів про сильні якості аргентинця.
Кіран Тріпп'єр у складі Атлетіко, Getty Images
05 січня 2023, 23:40
Захисник Ньюкасла Кіран Тріпп'єр згадав, як йому доводилося грати проти Ліонеля Мессі у Ла Лізі.
"Як зупинити Мессі? Неможливо, чесно. Було забавно слухати настанови від Дієго Сімеоне, тому що вони обидва аргентинці. Сімеоне попереджав, щоб я молився, коли грав проти нього.
Проти Лео абсолютно нічого не можна зробити. Не можна організувати або налаштувати гру так, щоб зупинити його – настільки він унікальний", — зізнався Тріпп'єр.
Нагадаємо, що Тріпп'єр протягом трьох років, з 2019 по 2022, захищав кольори мадридського Атлетіко.