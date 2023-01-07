Іспанія

Фахівець різко відповів журналістам.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві перед грою проти мадридського Атлетіко дав прес-конференцію.

На ній, поза основних питань, фахівець вирішив підколоти головного суперника "синє-гранатових" — мадридський Реал.

"Барселона перемагає суперника з різницею в один гол і проходить в 1/16 Кубка Іспанії. Нас одразу називають дурнями.

Але Реал Мадрид теж перемагає з різницею в один гол і проходять, а люди кажуть, що вони великі молодці", — сказав Хаві.

Нагадаємо, що Барселона у Кубку Іспанії перемогла Інтерсіті з третього дивізіону країни з рахунком 4:3. Реал здобув перемогу над Касереньйо — 1:0.