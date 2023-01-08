Іспанія

Мадридці планують підсилити лінію нападу.

З огляду на збільшення завантаженості матчів протягом наступних кількох місяців, а також регулярних травм, які мучили Каріма Бензема в цьому сезоні, Реал Мадрид може додати ще одного форварда до своєї команди під час трансферного вікна цього місяця.

Марко Асенсіо, Родріго та Маріано Діас не можуть повністю компенсувати та замінити французького бомбардира.

Клуб повідомив про інтерес до Ведата Мурікі з Мальорки, який вразив у Ла Лізі цього сезону, і ще одне ім'я з'явилося як потенційна резервна копія Бензема. Едін Джеко розглядається керівництвом клубу на Сантьяго Бернабеу.

Джеко провів вражаючий попередній сезон за міланський Інтер.