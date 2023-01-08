Віковий гравець отримав статус вільного агента.
Хав'єр Пасторе, Getty Images
08 січня 2023, 19:23
Атакувальний півзахисник Хав'єр Пасторе залишив іспанський Ельче. Про це він повідомив у своєму Instagram.
"Два дні тому я зміг особисто попрощатися зі своїми колишніми одноклубниками та всіма людьми, які працюють у ФК Ельче.
Сьогодні я також попрощаюся з вболівальниками, які з першого дня показали мені свою любов і підтримку.
Я не міг показати свій футбол, і тому мені шкода. Я обіймаю вас із великою любов’ю та бажаю вам щасливого 2023 року", — написав аргентинець.
33-річний Пасторе перейшов в Ельче у вересні 2022 року, проте команда перебуває на останній позиції у Ла Лізі. На його рахунку 16 ігор без гольових дій.
Нагадаємо, що Пасторе найкращі роки кар'єри провів у складі ПСЖ (269 матчів). Також він грав за Палермо, Рому та Уракан.