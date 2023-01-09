Іспанія

Однак у Мадриді розуміють, що продати бельгійця зараз майже неможливо.

Реал хоче розлучитися з Еденом Азаром, але це майже неможливо, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у вінгері розчаровані і тренер Карло Анчелотті та керівники клубу. Реал вже чотири трансферні вікна поспіль виставляє бельгійця на трансфер.

Флорентіно Перес розуміє, що продаж чи навіть оренда Азара зараз практично неможливі.

Азар не хоче йти посеред сезону – зокрема через сім'ю. Його контракт із Реалом діє до літа 2024 року.