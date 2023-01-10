Football.ua пропонує своїм читачам спрогнозувати можливого переможця Суперкубка Іспанії.
Незабаром стартує розіграш Суперкубку Іспанії, в якому традиційно візьмуть участь чотири команди.
Цього року трофей розіграють між собою Реал Мадрид, Валенсія, Бетіс та Барселона.
У півфіналі мадридський Реал зустрінеться з Валенсією 11 січня, а наступного дня у очному протистоянні зійдуться Бетіс та Барселона. Фінал заплановано на 15 січня.
Football.ua пропонує своїм читачам спрогнозувати можливого переможця Суперкубка Іспанії шляхом голосування.