Іспанія

Нідерландський форвард може вирушити до Мадриду.

Нападник каталонської Барселони Мемфіс Депай може змінити клубну прописку вже цього зимового трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, мадридський Атлетіко зробив запит "синьо-гранатовим" щодо 28-річного нідерландця. Переговори між клубами відбудуться вже цього тижня.

Атлетіко планує замінити Депаєм свого нападника Жоау Феліша, який приєднається до лондонського Челсі на правах оренди до кінця сезону.

У поточній кампанії Депай провів чотири матчі (206 хвилин), у яких він забив один гол. Контракт нідерландського форварда з Барселоною спливає влітку 2023 року.