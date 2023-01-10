Нападник каталонської Барселони Мемфіс Депай може змінити клубну прописку вже цього зимового трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, мадридський Атлетіко зробив запит "синьо-гранатовим" щодо 28-річного нідерландця. Переговори між клубами відбудуться вже цього тижня.

Атлетіко планує замінити Депаєм свого нападника Жоау Феліша, який приєднається до лондонського Челсі на правах оренди до кінця сезону.

У поточній кампанії Депай провів чотири матчі (206 хвилин), у яких він забив один гол. Контракт нідерландського форварда з Барселоною спливає влітку 2023 року.