Нідерландський форвард може вирушити до Мадриду.
Мемфіс Депай, getty images
10 січня 2023, 17:17
Нападник каталонської Барселони Мемфіс Депай може змінити клубну прописку вже цього зимового трансферного вікна.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, мадридський Атлетіко зробив запит "синьо-гранатовим" щодо 28-річного нідерландця. Переговори між клубами відбудуться вже цього тижня.
Атлетіко планує замінити Депаєм свого нападника Жоау Феліша, який приєднається до лондонського Челсі на правах оренди до кінця сезону.
У поточній кампанії Депай провів чотири матчі (206 хвилин), у яких він забив один гол. Контракт нідерландського форварда з Барселоною спливає влітку 2023 року.