Наставник розповів, що потрібне для завоювання трофеїв.
ХАВІ, GETTY IMAGES
11 січня 2023, 20:58
Головний тренер Барселони Хаві вважає, що захист — ключовий фрагмент для завоювання трофеїв.
"Гра лінії оборони має вирішальне значення для нас. Важливо показувати чудову гру у захисті, щоб вигравати трофеї.
Ми працюємо над усіма аспектами гри, і те, що в чемпіонаті ми маємо лише шість пропущених голів, чудово.
Ми хочемо домінувати, йти в атаку. Але також треба враховувати і гру суперника", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.
Зазначимо, що у четвер, 12 січня, Барселона зіграє проти Бетіса в 1/2 фіналу Суперкубку Іспанії.