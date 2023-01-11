Іспанія

Наставник розповів, що потрібне для завоювання трофеїв.

Головний тренер Барселони Хаві вважає, що захист — ключовий фрагмент для завоювання трофеїв.

"Гра лінії оборони має вирішальне значення для нас. Важливо показувати чудову гру у захисті, щоб вигравати трофеї.

Ми працюємо над усіма аспектами гри, і те, що в чемпіонаті ми маємо лише шість пропущених голів, чудово.

Ми хочемо домінувати, йти в атаку. Але також треба враховувати і гру суперника", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Зазначимо, що у четвер, 12 січня, Барселона зіграє проти Бетіса в 1/2 фіналу Суперкубку Іспанії.