Іспанія

Футболіст сподівається отримати більше шансів.

Центральний захисник каталонської Барселони Ерік Гарсія цікавий деяким англійським клубам.

За інформацією видання Sport.es, у послугах 22-річного футболіста зацікавлений лондонський Арсенал та інші.

Сам іспанець бажає продовжити грати у складі Барселони. Він впевнений, що готовий далі боротися за місце в основі команди Хаві.

Нагадаємо, що Гарсія має доступ виступів в АПЛ. Він захищав кольори Манчестер Сіті з 2018 по 2021 рік, провівши 35 матчів.

Контракт Гарсії з Барселоною розрахований до літа 2026 року. У цьому сезоні на його рахунку 14 поєдинків за каталонців, один гол та один асист.