Іспанія

Football.ua пропонує ознайомитись із можливими ставками на матч Суперкубку Іспанії.

Суперкубок Іспанії з футболу-2022/2023 – 39-й розіграш щорічного Суперкубку Іспанії та 4-й за форматом фіналу чотирьох. Турнір проходить в Саудівській Аравії з 111 по 15 січня у місті Ер-Ріяд.

У фінал турніру вийшли Реал та Барселона, які між собою виявлять переможця.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РЕАЛ – БАРСЕЛОНА

Коли між собою грають Реал та Барселона, то завжди складно виявити фаворита. Іноді це просто неможливо.

За версією букмекерів, трохи більше шансів на перемогу у Барселони: перемога каталонської команди оцінюється коефіцієнтом 2.48, а перемога мадридської — 2.70.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.80.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Для тих, хто любить ризиковані ставки, ми пропонуємо наступний варіант:

Переможець матчу визначиться у додатковий час – "Так". На таку подію пропонується показник 5.90.

Враховуючи рівень виконавців у обох команд у лінії атаки, припустимо, що Обидві заб'ють. На таку подію пропонується показник 1.59.

Ми вважаємо, що в першому таймі команди придивлятимуться одна до одної, тож очікуємо, що буде нічия. На таку подію пропонується коефіцієнт 2.39.

Матч Реал — Барселона пройде 15 січня та розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція зустрічі.