Football.ua пропонує ознайомитись із можливими ставками на матч Суперкубку Іспанії.
РЕАЛ – БАРСЕЛОНА, Getty Images
13 січня 2023, 14:14
Суперкубок Іспанії з футболу-2022/2023 – 39-й розіграш щорічного Суперкубку Іспанії та 4-й за форматом фіналу чотирьох. Турнір проходить в Саудівській Аравії з 111 по 15 січня у місті Ер-Ріяд.
У фінал турніру вийшли Реал та Барселона, які між собою виявлять переможця.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ РЕАЛ – БАРСЕЛОНА
Коли між собою грають Реал та Барселона, то завжди складно виявити фаворита. Іноді це просто неможливо.
За версією букмекерів, трохи більше шансів на перемогу у Барселони: перемога каталонської команди оцінюється коефіцієнтом 2.48, а перемога мадридської — 2.70.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.80.
ТАК НА ЩО СТАВИТИ?
Для тих, хто любить ризиковані ставки, ми пропонуємо наступний варіант:
Переможець матчу визначиться у додатковий час – "Так". На таку подію пропонується показник 5.90.
Враховуючи рівень виконавців у обох команд у лінії атаки, припустимо, що Обидві заб'ють. На таку подію пропонується показник 1.59.
Ми вважаємо, що в першому таймі команди придивлятимуться одна до одної, тож очікуємо, що буде нічия. На таку подію пропонується коефіцієнт 2.39.
Матч Реал — Барселона пройде 15 січня та розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція зустрічі.