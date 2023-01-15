Атлетіко Мадрид продовжує вести переговори щодо нідерландського форварда.
Мемфіс Депай, getty images
15 січня 2023, 11:57
Нападник каталонської Барселони Мемфіс Депай замінить клубну прописку у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 28-річний нідерландець вже точно вирішив вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі цієї зими – якщо все піде за планом, то це станеться.
Наразі тривають переговори з мадридським Атлетіко. Депай готовий приєднатися до стану "матрацників", але поки що немає повної угоди між усіма сторонами потенційної угоди.
У поточному сезоні Мемфіс провів за Барселону лише чотири матчі (206 хвилин), у яких він забив один гол.