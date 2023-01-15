Іспанія

Атлетіко Мадрид продовжує вести переговори щодо нідерландського форварда.

Нападник каталонської Барселони Мемфіс Депай замінить клубну прописку у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 28-річний нідерландець вже точно вирішив вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі цієї зими – якщо все піде за планом, то це станеться.

Наразі тривають переговори з мадридським Атлетіко. Депай готовий приєднатися до стану "матрацників", але поки що немає повної угоди між усіма сторонами потенційної угоди.

У поточному сезоні Мемфіс провів за Барселону лише чотири матчі (206 хвилин), у яких він забив один гол.